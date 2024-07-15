О нас

Средняя цена в 4-звездочных отелях Азербайджана выросла на 21%

Средняя цена в 4-звездочных отелях Азербайджана выросла на 21% В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в 4-звездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 118,2 маната.
Туризм
15 июля 2024 г. 12:31
Средняя цена в 4-звездочных отелях Азербайджана выросла на 21%

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в 4-звездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 118,2 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период самая высокая цена была зафиксирована в Габале - 240,3 маната. Это на 23,8% меньше, чем год назад.

На втором месте расположились отели Нафталана с ценой 212,4 маната. Это на 2,6% меньше в годовом сравнении.

Третье место среди 4-звездочных отелей занял Гах с ценой 147 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 5%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 ulduzlu hotellərdə orta qiymət 21 % artıb

Другие новости из категории

Средние цены в отелях Азербайджана оказались ниже, чем в Стамбуле и Грузии
Средние цены в отелях Азербайджана оказались ниже, чем в Стамбуле и Грузии
15 июля 2024 г. 12:25
Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39%
Средняя цена в пятизвездочных отелях Азербайджана выросла на 39%
15 июля 2024 г. 11:27
Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%
Количество авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 23%
13 июля 2024 г. 14:18
Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджан выросли на 39%
Пассажироперевозки воздушным транспортом в Азербайджан выросли на 39%
13 июля 2024 г. 13:27
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 38%
Пассажироперевозки воздушным транспортом из Азербайджана увеличились на 38%
13 июля 2024 г. 13:20
Названа средняя стоимость суточной аренды в июле
Названа средняя стоимость суточной аренды в июле
13 июля 2024 г. 10:58
Авиабилеты для туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели более чем на 31%
Авиабилеты для туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан подешевели более чем на 31%
12 июля 2024 г. 14:07
В Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма
ФотоВ Азербайджане обсудили формирование здоровой конкурентной среды в сфере туризма
10 июля 2024 г. 12:52
Какой вклад внесут халяльные отели в развитие туризма в Азербайджане?
Какой вклад внесут халяльные отели в развитие туризма в Азербайджане?
9 июля 2024 г. 17:29
Управление заповедника Шуша: Рекреационный центр Иса булагы поспособствует развитию туризма
ФотоУправление заповедника Шуша: Рекреационный центр "Иса булагы" поспособствует развитию туризма
9 июля 2024 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi