Средняя цена в 4-звездочных отелях Азербайджана выросла на 21%

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в 4-звездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 118,2 маната.

В январе-августе этого года средняя цена за одну ночь в 4-звездочных отелях Азербайджана через онлайн-систему бронирования booking.com составила 118,2 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период самая высокая цена была зафиксирована в Габале - 240,3 маната. Это на 23,8% меньше, чем год назад.

На втором месте расположились отели Нафталана с ценой 212,4 маната. Это на 2,6% меньше в годовом сравнении.

Третье место среди 4-звездочных отелей занял Гах с ценой 147 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 5%.