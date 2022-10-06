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Премьер РФ: Миллион туристов могут ежегодно отдыхать на Каспии

Премьер РФ: Миллион туристов могут ежегодно отдыхать на Каспии Каспийское побережье обладает огромным потенциалом в плане туризма.
Туризм
6 октября 2022 г. 15:00
Премьер РФ: Миллион туристов могут ежегодно отдыхать на Каспии

Каспийское побережье обладает огромным потенциалом в плане туризма.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявил на II Каспийском экономическом форуме.

"Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона путешественников ежегодно, то есть потенциал огромный. Особенно, если учитывать уникальную природу, возможности для активного и оздоровительного отдыха", - сказал премьер РФ.

Чтобы в достаточной степени развить это направление, добавил он, необходимы практические договоренности между прикаспийскими государствами. Они позволят нарастить туристические обмены. Мишустин предложил ускорить согласование соглашения о сотрудничестве.

"Иран передал на рассмотрение сторон проект соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в сфере туризма. А по предложению Азербайджана разработан проект соглашения о сотрудничестве в области организации круизных маршрутов по Каспийскому морю. Предлагаю ускорить согласование этих документов. И договориться о регулярных встречах руководителей туристической отрасли. Вместе мы сможем создать конкурентоспособные продукты для путешествий, открыть новые направления - в том числе, по морю с посещением портовых городов", - подчеркнул Мишустин.

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