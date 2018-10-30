Составлен список городов с самым большим туристическим доходом

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Шанхай оказался на первом месте в рейтинге Всемирного совета по туризму и путешествиям о городах с наибольших вкладом туризма в ВВП с показателем в 35 миллиардов долларов.

Как передает Report, Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал свой ежегодный отчет о городах с наибольшим вкладом туризма в ВВП.

На втором месте рейтинга расположился Пекин с 32,5 миллиарда долларов, на третьем - Париж с вкладом в 28 миллиардов долларов.

Замкнули пятерку Орландо и Нью-Йорк. Также в десятку вошли Токио, Бангкок, Мехико, Лас-Вегас и Шэньчжэнь.