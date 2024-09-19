Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии

15-19 сентября Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело серию мероприятий в городах Джидда, Медина, Даммам и Эр-Рияд Саудовской Аравии.

15-19 сентября Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело серию мероприятий в городах Джидда, Медина, Даммам и Эр-Рияд Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках мероприятий в каждом городе были организованы семинары в формате B2B (business-to-business).

В серии мероприятий специальные туристические предложения представили также ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), ЗАО "Туристический центр Шахдаг" и представители местной туристической отрасли.

Местные туристические компании были проинформированы о туристическом потенциале Азербайджана.