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Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии

Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии 15-19 сентября Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело серию мероприятий в городах Джидда, Медина, Даммам и Эр-Рияд Саудовской Аравии.
Туризм
19 сентября 2024 г. 15:02
Туристические возможности Азербайджана представлены в Саудовской Аравии

15-19 сентября Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму провело серию мероприятий в городах Джидда, Медина, Даммам и Эр-Рияд Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в рамках мероприятий в каждом городе были организованы семинары в формате B2B (business-to-business).

В серии мероприятий специальные туристические предложения представили также ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), ЗАО "Туристический центр Шахдаг" и представители местной туристической отрасли.

Местные туристические компании были проинформированы о туристическом потенциале Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's tourism opportunities presented in Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Səudiyyə Ərəbistanında tanıdılır

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