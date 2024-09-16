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Азербайджан представлен на туристическом мероприятии Венской торговой палаты

Азербайджан представлен на туристическом мероприятии Венской торговой палаты Бюро по туризму Азербайджана представлено на 13-м Дне туристических агентств, организованном Венской торговой палатой в Австрии.
Туризм
16 сентября 2024 г. 13:03
Азербайджан представлен на туристическом мероприятии Венской торговой палаты

Бюро по туризму Азербайджана представлено на 13-м Дне туристических агентств, организованном Венской торговой палатой в Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятии, собравшем до 180 представителей туристической отрасли, помимо Бюро были представлены авиакомпании AVIAREPS, представляющие ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), а также австрийская компания Elite Tours.

На мероприятии была представлена ​​информация о богатом культурном наследии Азербайджана и уникальном туристическом опыте.

Генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид подчеркнул, что осуществление прямых рейсов из Вены в Баку является одной из стратегических целей, и что полеты окажут положительное влияние на расширение туристических связей не только с Австрией, но с другими странами региона.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan showcased as chosen destination at Vienna Chamber of Commerce Tourism event
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Vyana Ticarət Palatasının turizm tədbirində təmsil olunub

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