Азербайджан представлен на туристическом мероприятии Венской торговой палаты

Бюро по туризму Азербайджана представлено на 13-м Дне туристических агентств, организованном Венской торговой палатой в Австрии.

Бюро по туризму Азербайджана представлено на 13-м Дне туристических агентств, организованном Венской торговой палатой в Австрии.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в мероприятии, собравшем до 180 представителей туристической отрасли, помимо Бюро были представлены авиакомпании AVIAREPS, представляющие ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), а также австрийская компания Elite Tours.

На мероприятии была представлена ​​информация о богатом культурном наследии Азербайджана и уникальном туристическом опыте.

Генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид подчеркнул, что осуществление прямых рейсов из Вены в Баку является одной из стратегических целей, и что полеты окажут положительное влияние на расширение туристических связей не только с Австрией, но с другими странами региона.