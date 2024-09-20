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Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает более 80 направлений для путешествий осенью

Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает более 80 направлений для путешествий осенью Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает пассажирам возможность путешествовать более чем по 80 направлениям в осенние месяцы.
Туризм
20 сентября 2024 г. 12:32
Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает более 80 направлений для путешествий осенью

Международный аэропорт Гейдар Алиев предлагает пассажирам возможность путешествовать более чем по 80 направлениям в осенние месяцы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского аэропорта, отсюда осуществляются прямые рейсы во многие популярные города мира через 38 иностранных авиакомпаний, 18 из которых - бюджетные.

Для тех, кто хочет насладиться культурными и историческими красотами осени, предлагаются рейсы в такие ключевые туристические города Европы, как Париж, Рим, Милан, Вена, Лондон, Барселона, Франкфурт, Берлин, Прага, Будапешт, Рига и другие. Тем, кто предпочитает теплые солнечные дни, доступны полеты в популярные морские курорты, такие как Дубай, Абу-Даби, Шарджа и Шарм-эль-Шейх. Пассажиры, желающие исследовать культуру и природу Азии, могут отправиться в увлекательные направления, такие как Пекин, Урумчи, Исламабад, Карачи, , Лахор, Дели и Мумбаи.

Кроме того, осенью из Бакинского аэропорта продолжаются рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Трабзон, Алматы, Астану, Ташкент, Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси и другие популярные города. Эти направления предлагают широкий выбор возможностей как для туристических, так и для деловых поездок.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, стремясь обеспечить комфорт пассажиров, предлагает современные услуги, включая удобные пересадки и широкую маршрутную сеть. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и бронировать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний. Это обеспечит доступность билетов и позволит воспользоваться более выгодными ценами.

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Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı payız mövsümündə 80-dən çox istiqamət təklif edir

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