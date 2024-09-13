Турпоток в Азербайджан за 8 месяцев вырос на 30%

12:08

В Азербайджан в январе-августе 2024 года прибыло 1,75 млн иностранцев, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, наибольшее число туристов прибыло из России (28,7% от общего турпотока), Турции (16,2%) и Индии (9,2%).

Рост туристов из Индии, Южной Кореи и Китая составил 2-2,4 раза.

Из стран Персидского залива турпоток вырос на 34,5%, из ЕС - на 27,5%, из СНГ - на 20,5%.

Большинство туристов воспользовались воздушным транспортом (75,6%).