В Нигерии боевики убили более 125 человек, ликвидированы 25 террористов

В Нигерии в ходе отдельных инцидентов вооруженные лица убили более 125 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и военные источники.

Отмечается, что во вторник в штате Замфара на северо-западе страны боевики открыли огонь по шахте, где около 1000 человек добывали золото. По данным очевидцев, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 100 золотодобытчиков.

Ранее, 5 октября, вооруженные бандиты напали на военную базу в Биндине в районе местного самоуправления Мару в Замфаре, убив по меньшей мере 25 военнослужащих.

По данным военных, во вторник вечером военные 101-го батальона спецназа также подверглись атаке в Кукаве, штат Борно, недалеко от озера Чад. При отражении ударов ВС Нигерии ликвидировали более 25 боевиков ИГ и изъяли шесть автоматов АК-47 и боеприпасы. При столкновениях также погибли несколько военных, однако их число не уточняется.

"Эти нападения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе со стороны повстанцев на северо-востоке Нигерии, несмотря на военные операции, которые власти страны проводят на протяжении многих лет против "Боко Харам" и его ответвления ИГ", - отмечает агентство.

ВС Нигерии продолжают проводить антитеррористические операции в зонах риска для повышения уровня безопасности.