Трамп положительно оценил возможную военную помощь Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана

Президент США Дональд Трамп положительно оценил возможность военной поддержки Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

"Я думаю, они хотят помочь Саудовской Аравии. И я думаю, это замечательно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности развертывания в Саудовской Аравии сил Турции и Пакистана по условиям Мекканского соглашения.

Напомним, что 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение, по которому нападение на одну из этих стран будет расцениваться как агрессия против всех членов нового альянса.

Позднее, 5 октября, по итогам заседания Стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса было принято решение о размещении военнослужащих Турции и Пакистана в Саудовской Аравии.