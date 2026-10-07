Трамп положительно оценил возможную военную помощь Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана
- 07 октября, 2026
- 23:54
Будьте в курсе главных новостей!
Президент США Дональд Трамп положительно оценил возможность военной поддержки Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.
"Я думаю, они хотят помочь Саудовской Аравии. И я думаю, это замечательно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности развертывания в Саудовской Аравии сил Турции и Пакистана по условиям Мекканского соглашения.
Напомним, что 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение, по которому нападение на одну из этих стран будет расцениваться как агрессия против всех членов нового альянса.
Позднее, 5 октября, по итогам заседания Стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса было принято решение о размещении военнослужащих Турции и Пакистана в Саудовской Аравии.