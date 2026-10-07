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    Трамп положительно оценил возможную военную помощь Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 23:54
    Трамп положительно оценил возможную военную помощь Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил возможность военной поддержки Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

    "Я думаю, они хотят помочь Саудовской Аравии. И я думаю, это замечательно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности развертывания в Саудовской Аравии сил Турции и Пакистана по условиям Мекканского соглашения.

    Напомним, что 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Мекканское соглашение, по которому нападение на одну из этих стран будет расцениваться как агрессия против всех членов нового альянса.

    Позднее, 5 октября, по итогам заседания Стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса было принято решение о размещении военнослужащих Турции и Пакистана в Саудовской Аравии.

    Дональд Трамп Мекканское соглашение Турция Пакистан Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки (США) размещение войск
    Tramp Türkiyə və Pakistanın Səudiyyə Ərəbistanına mümkün hərbi yardımını müsbət qiymətləndirib
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