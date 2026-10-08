İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tramp Türkiyə və Pakistanın Səudiyyə Ərəbistanına mümkün hərbi yardımını müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 00:16
    Tramp Türkiyə və Pakistanın Səudiyyə Ərəbistanına mümkün hərbi yardımını müsbət qiymətləndirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyə və Pakistan tərəfindən Səudiyyə Ərəbistanına hərbi dəstək imkanını müsbət qiymətləndirib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Trampbu barədə Ağ Evin qarşısında jurnalistlərə deyib.

    "Düşünürəm ki, onlar Səudiyyə Ərəbistanına kömək etmək istəyirlər. Məncə, bu, əladır", - o, Məkkə sazişinin şərtlərinə əsasən, Türkiyə və Pakistan qüvvələrinin Səudiyyə Ərəbistanında yerləşdirilməsi imkanı ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.

    Xatırladaq ki, avqustun 7-də Məkkədə Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan kollektiv müdafiə haqqında saziş imzalayıb. Razılaşmaya əsasən, iştirakçılardan birinə hücum hər üç ölkəyə hücum kimi qiymətləndiriləcək.

    Daha sonra - oktyabrın 5-də Məkkə alyansının Strateji Siyasi və Müdafiə Komitəsinin iclasının yekunlarına əsasən, Türkiyə və Pakistan hərbçilərinin Səudiyyə Ərəbistanında yerləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilib.

    Donald Tramp Türkiyə Cümhuriyyəti Pakistan Səudiyyə Ərəbistanı Məkkə sazişi
    Трамп положительно оценил возможную военную помощь Саудовской Аравии со стороны Турции и Пакистана
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti