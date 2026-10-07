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    В Иране совершено вооруженное нападение на полицейское управление

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 23:50
    В Иране совершено вооруженное нападение на полицейское управление

    В районе Гольшан иранской провинции Систан и Белуджистан совершено вооруженное нападение на полицейское управление.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, один из нападавших был ликвидирован.

    "На пути следования двух полицейских экипажей произошел взрыв, после чего вооруженные террористы открыли огонь. В результате решительных ответных действий один из нападавших был ликвидирован, еще несколько получили ранения", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что ситуация в районе находится под контролем сил безопасности и полиции.

    "Продолжаются необходимые мероприятия по установлению личности других участников этого террористического акта и принятию мер в их отношении", - говорится в сообщении.

    Вооруженное нападение Исламская Республика Иран
    İranda polis idarəsinə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var
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