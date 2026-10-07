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    İranda polis idarəsinə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 23:23
    İranda polis idarəsinə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

    İranın Sistan və Bəlucistan vilayətinin Gülşən rayonunda polis idarəsi silahlı hücuma məruz qalıb.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, hücum edənlərdən biri zərərsizləşdirilib.

    "İki polis ekipajının çıxış yolunda partlayışın baş verməsi və ardınca silahlı terrorçular tərəfindən atəş açılmasından sonra qətiyyətli tədbir nəticəsində onlardan biri məhv edilib, bir neçəsi isə yaralanıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bölgə təhlükəsizlik və polis qüvvələrinin nəzarəti altındadır: "Bu terror aktının digər iştirakçılarının müəyyən edilməsi və onlara qarşı tədbir görülməsi üçün lazımi fəaliyyətlər davam etdirilir".

    Silahlı hücum Ölənlər və yaralılar İran İslam Respublikası
    В Иране совершено вооруженное нападение на полицейское управление
    MiniBoss
    MiniBoss

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