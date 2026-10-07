Chrome сохраняет лидерство на рынке браузеров Азербайджана

В сентябре этого года доля браузера Chrome на всех платформах (компьютеры, мобильные устройства и планшеты) в Азербайджане составила 78,33 %.

Как сообщает Report со ссылкой на последний отчет агентства Statcounter, это на 2,15 процентного пункта меньше, чем в августе, и на 1,3 процентного пункта ниже показателя сентября 2025 года.

Доля занимающего второе место Safari выросла за месяц на 1,04 процентного пункта, но снизилась на 0,17 процентного пункта в годовом выражении - до 8,49 %.

На третьем месте расположился Firefox, доля которого увеличилась на 0,65 процентного пункта за месяц и на 4,45 процентного пункта за год, составив 5,47 %.

Доля занимающего четвертое место Samsung Internet выросла на 0,25 процентного пункта за месяц и на 0,82 процентного пункта в годовом выражении - до 3,92 %.

Замыкает пятерку Edge с долей 2,09 %. За месяц показатель вырос на 0,18 процентного пункта, а за год снизился на 0,1 процентного пункта.

Первая пятерка браузеров по доле рынка на различных платформах выглядит следующим образом:

На компьютерах:

Chrome - 75,95 % (на 7,18 процентного пункта, или 8,6 %, меньше за месяц и на 8,81 процентного пункта меньше за год);

Firefox - 13,69 % (на 4,98 процентного пункта больше за месяц и на 11,77 процентного пункта больше за год);

Edge - 6,04 % (на 2,11 процентного пункта больше за месяц и на 1,05 процентного пункта больше за год);

Opera - 1,58 % (на 0,47 процентного пункта больше за месяц и на 2,12 процентного пункта меньше за год);

Samsung Internet - 0,53 % (на 1,19 процентного пункта меньше за месяц; годом ранее доля браузера составляла 0 %).

На мобильных устройствах:

Chrome - 79,53 % (на 1,5 процентного пункта больше за месяц и на 3,63 процентного пункта больше за год);

Safari - 12,09 % (на 1,42 процентного пункта меньше за месяц и за год);

Samsung Internet - 5,69 % (на 0,21 процентного пункта больше за месяц и на 0,22 процентного пункта больше за год);

Firefox - 1,25 % (на 0,01 процентного пункта больше за месяц и на 0,89 процентного пункта больше за год);

Opera - 0,8 % (на 0,18 процентного пункта больше за месяц и на 1,37 процентного пункта меньше за год).

На планшетах:

Chrome - 84,83 % (на 2,02 процентного пункта больше за месяц и на 19,33 процентного пункта больше за год);

Safari - 7,43 % (на 0,93 процентного пункта меньше за месяц и на 6,03 процентного пункта меньше за год);

Android - 2,78 % (на 0,77 процентного пункта меньше за месяц и на 6,73 процентного пункта меньше за год);

Samsung Internet - 2,73 % (на 0,4 процентного пункта меньше за месяц; годом ранее доля браузера составляла 0 %);

Opera - 1,25 % (на 0,17 процентного пункта больше за месяц и на 1,1 процентного пункта меньше за год).

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