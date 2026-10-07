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    Премьер Пакистана призвал учитывать интересы развивающихся стран при реформе ООН

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 23:30
    Премьер Пакистана призвал учитывать интересы развивающихся стран при реформе ООН

    Реформа ООН должна проводиться с учетом приоритетов развивающихся государств.

    Как передает Report со ссылкой на офис премьер-министра Пакистана, об этом заявил глава правительства страны Шахбаз Шариф на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Шариф поддержал инициативу "ООН-80" и подчеркнул необходимость укрепления механизмов предотвращения конфликтов, мирного урегулирования споров, миротворческой деятельности и миростроительства.

    В ходе встречи стороны также обсудили международную и региональную ситуацию. Премьер рассказал об усилиях Исламабада по содействию диалогу и снижению напряженности между США и Ираном.

    Кроме того, Шариф высказался за мирное урегулирование спора вокруг Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Глава правительства Пакистана также выразил обеспокоенность террористическими угрозами, исходящими с территории Афганистана, и призвал Кабул принять действенные меры против действующих там группировок.

    Шахбаз Шариф Антониу Гутерриш Организация Объединённых Наций (ООН)
    Şahbaz Şərif BMT-ni islahat zamanı inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını nəzərə almağa çağırıb
    Shehbaz Sharif: UN reform must reflect priorities of developing countries
    MiniBoss
    MiniBoss

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