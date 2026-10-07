Премьер Пакистана призвал учитывать интересы развивающихся стран при реформе ООН
- 07 октября, 2026
- 23:30
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Реформа ООН должна проводиться с учетом приоритетов развивающихся государств.
Как передает Report со ссылкой на офис премьер-министра Пакистана, об этом заявил глава правительства страны Шахбаз Шариф на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Шариф поддержал инициативу "ООН-80" и подчеркнул необходимость укрепления механизмов предотвращения конфликтов, мирного урегулирования споров, миротворческой деятельности и миростроительства.
В ходе встречи стороны также обсудили международную и региональную ситуацию. Премьер рассказал об усилиях Исламабада по содействию диалогу и снижению напряженности между США и Ираном.
Кроме того, Шариф высказался за мирное урегулирование спора вокруг Джамму и Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Глава правительства Пакистана также выразил обеспокоенность террористическими угрозами, исходящими с территории Афганистана, и призвал Кабул принять действенные меры против действующих там группировок.