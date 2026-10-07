Reuters раскрыл детали согласованного ЕС 22-го пакета санкций против РФ - ОБНОВЛЕНО

Представители стран Евросоюза одобрили в среду 22-й пакет антироссийских санкций, большинство из которых касается военно-промышленного комплекса РФ.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Отмечается, что в новый санкционный список войдут 1646 лиц и компаний. "Более половины добавленных в него юридических и физических лиц вовлечены в цепочку производства российских баллистических ракет, таких как 9М723 "Искандер-М", которые могут быть перехвачены только системами ПВО Patriot американского производства", - говорится в статье.

В санкционный список попали также организации, занимающиеся испытаниями и исследованиями ракет, а также производством твердого топлива и ракетных двигателей для российской системы "Искандер". ЕС также вводит санкции против производителей специализированного текстиля, а также синтетических и углеродных волокон, используемых в различных ракетных системах, отметил один из источников.

Кроме того, в списке фигурируют производители беспилотников, верфи, обслуживающие подводные лодки, и 77 российских политиков, которые баллотировались в парламент на оккупированных Россией территориях Украины.

Санкции будут официально приняты на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник.

12:33

Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС европейский источник.

"Послы согласовали внесение в черный список более 1 500 предприятий и физических лиц", - сказал он.

Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу.