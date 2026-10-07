Трамп обвинил ФБР в слежке за его женой и сыном

Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в слежке за его женой Меланией и сыном Бэрроном в период администрации Джо Байдена.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, комментируя рассекреченные материалы одного из расследований в отношении него.

"Они использовали государственные органы в качестве оружия, они следили за моей женой, за моим сыном, который был несовершеннолетним", - заявил Трамп, назвав произошедшее "позором".

Поводом для заявления стала публикация Белым домом рассекреченной переписки сотрудников ФБР, связанной с расследованием дела о хранении секретных документов в поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Согласно обнародованным материалам, перед обыском в поместье в 2022 году сотрудники ФБР планировали уточнить имеющиеся у бюро сведения о поездках Трампа, его супруги и сына. В частности, речь шла о типах самолетов и сроках их перемещений.

В 2023 году Трампу были предъявлены обвинения в ненадлежащем хранении секретных документов в Мар-а-Лаго.