Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 54%

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за первое полугодие 2024 года составил 1,7 млрд долларов США, что на 54,4% выше показателя того же периода прошлого года.

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за первое полугодие 2024 года составил 1,7 млрд долларов США, что на 54,4% выше показателя того же периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в Центральном банке страны.

При этом экспорт туристических услуг составил 946,6 млн долларов, импорт - 717,3 млн долларов. Таким образом, профицит баланса в туристических услугах составил 229,3 млн долларов, отметили в ЦБА.

В первом полугодии этого года число туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 34%, число граждан Азербайджана, совершивших поездки за рубеж, на 25,7%.