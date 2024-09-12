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Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 54%

Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 54% Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за первое полугодие 2024 года составил 1,7 млрд долларов США, что на 54,4% выше показателя того же периода прошлого года.
Туризм
12 сентября 2024 г. 13:43
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 54%

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана за первое полугодие 2024 года составил 1,7 млрд долларов США, что на 54,4% выше показателя того же периода прошлого года.

Об этом Report сообщили в Центральном банке страны.

При этом экспорт туристических услуг составил 946,6 млн долларов, импорт - 717,3 млн долларов. Таким образом, профицит баланса в туристических услугах составил 229,3 млн долларов, отметили в ЦБА.

В первом полугодии этого года число туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 34%, число граждан Азербайджана, совершивших поездки за рубеж, на 25,7%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 54 % artıb

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