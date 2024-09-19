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​​​​​​​Азербайджан изучает опыт Турции по созданию туристических и рекреационных зон

​​​​​​​Азербайджан изучает опыт Турции по созданию туристических и рекреационных зон Делегация Государственного агентства по туризму Азербайджана с целью изучения опыта Турции в создании туристических и рекреационных зон, их развития и обеспечения устойчивости посетила города Анкару и Афьонкарахисар.
Туризм
19 сентября 2024 г. 15:48
​​​​​​​Азербайджан изучает опыт Турции по созданию туристических и рекреационных зон

Делегация Государственного агентства по туризму Азербайджана с целью изучения опыта Турции в создании туристических и рекреационных зон, их развития и обеспечения устойчивости посетила города Анкару и Афьонкарахисар.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

Визит был осуществлен в рамках реализации Плана действий по итогам 3-го заседания Совместной комиссии по туризму между азербайджанским агентством и Министерством культуры и туризма Турции.

В рамках поездки состоялись встречи с представителями Главного управления по инвестициям и предприятиям Министерства туризма Турции и властями города Афьонкарахисар. Обсуждались перспективы двусторонних туристических связей, вопросы обмена опытом и были достигнуты договоренности о совместной деятельности.

Изучена возможность применения опыта города Афьонкарахисар, считающегося термальной столицей Турции, для использования термальных источников в Кяльбаджарском районе в лечебно-оздоровительных целях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyənin rekreasiya zonalarına dair təcrübəsini öyrənib

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