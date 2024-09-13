О нас

Турпоток из Азербайджана за 8 месяцев вырос на 21%

Турпоток из Азербайджана за 8 месяцев вырос на 21% 12:08
Туризм
13 сентября 2024 г. 12:39
Турпоток из Азербайджана за 8 месяцев вырос на 21%

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе текущего года, увеличилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 458,6 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 42,2% граждан посетили Турцию, 20,5% - Россию, 8,7% - Грузию, 8,4% - Иран, 20,2% - другие страны.

При этом число выехавших в Иран увеличилось на 36,3%, в Россию - на 16%, в Грузию - на 14,9%, Турцию - на 14,8%.

В структуре выездного туризма из Азербайджана 63,9% составили мужчины, 36,1% - женщины.

За отчетный период 69,8% граждан, выехавших из страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,1% – железнодорожным и автомобильным, 2,1% – морским транспортом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's outbound tourism surges by 21%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 21 % artıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi