Турпоток из Азербайджана за 8 месяцев вырос на 21%

12:08

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-августе текущего года, увеличилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 458,6 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 42,2% граждан посетили Турцию, 20,5% - Россию, 8,7% - Грузию, 8,4% - Иран, 20,2% - другие страны.

При этом число выехавших в Иран увеличилось на 36,3%, в Россию - на 16%, в Грузию - на 14,9%, Турцию - на 14,8%.

В структуре выездного туризма из Азербайджана 63,9% составили мужчины, 36,1% - женщины.

За отчетный период 69,8% граждан, выехавших из страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,1% – железнодорожным и автомобильным, 2,1% – морским транспортом.