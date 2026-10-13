Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев превысил $20,5 млрд

В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $20,53 млрд.

Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в предварительной торговой статистике, которая не включает незадекларированную торговлю.

За отчетный период экспорт Грузии увеличился на 19,6% до $6,15 млрд, а импорт - на 5,3% до $14,38 млрд.

В результате отрицательный торговый баланс страны достиг $8,23 млрд, что составляет 40,1% от общего внешнеторгового оборота.