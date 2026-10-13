Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев превысил $20,5 млрд

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 11:45
    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев превысил $20,5 млрд

    В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $20,53 млрд.

    Как сообщает грузинское бюро Report, это отражено в предварительной торговой статистике, которая не включает незадекларированную торговлю.

    За отчетный период экспорт Грузии увеличился на 19,6% до $6,15 млрд, а импорт - на 5,3% до $14,38 млрд.

    В результате отрицательный торговый баланс страны достиг $8,23 млрд, что составляет 40,1% от общего внешнеторгового оборота.

    Товарооборот Грузия
    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 ayda 20,5 milyard dolları ötüb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    02:22
    Протестующие в Албании ворвались в здание Минэкономики и устроили погром
    Другие страны
    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    Фото
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    Фото
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    Лента новостей