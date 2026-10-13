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    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 ayda 20,5 milyard dolları ötüb

    Region
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:37
    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 9 ayda 20,5 milyard dolları ötüb

    Gürcüstanın xarici ticarət dövriyyəsi 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,2 % artaraq 20,53 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ilkin ticarət statistikası məlumatlarında bildirilib. Göstəriciyə bəyan edilməmiş ticarət daxil deyil.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın ixracı 19,6 % artaraq 6,15 milyard dollar, idxalı isə 5,3 % artaraq 14,38 milyard dollar təşkil edib.

    Nəticədə ölkənin mənfi ticarət saldosu 8,23 milyard dollara çatıb. Bu göstərici ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin 40,1 %-nə bərabər olub.

    Xarici ticarət dövriyyəsi Gürcüstan
    Внешнеторговый оборот Грузии за 9 месяцев превысил $20,5 млрд
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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