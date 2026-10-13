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    Президент Лаоса: С трудом узнаю Баку, который посещал 44 года назад

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:50
    Президент Лаоса: С трудом узнаю Баку, который посещал 44 года назад

    Отрадно видеть стремительное развитие в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Я посещал Баку 44 года назад, и сегодня вновь нахожусь здесь. За это время я увидел стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом. Для меня многое изменилось, и я с трудом узнаю Азербайджан, который посещал 44 года назад", - сказал он.

    Тхонглун Сисулит также подчеркнул, что, несмотря на произошедшие изменения, народ Азербайджана сохранил присущие его культуре и традициям дружелюбие, теплоту и гостеприимство.

    "Эти качества остаются такими же, какими я запомнил их во время своего предыдущего визита. Это произвело на меня глубокое впечатление", - добавил президент Лаоса.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Laos Prezidenti: 44 il əvvəl olduğum Bakını çətinliklə tanıdım
    President of Laos praises Azerbaijan's rapid development
    44 - Tezliklə
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