Президент Лаоса: С трудом узнаю Баку, который посещал 44 года назад

Отрадно видеть стремительное развитие в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я посещал Баку 44 года назад, и сегодня вновь нахожусь здесь. За это время я увидел стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом. Для меня многое изменилось, и я с трудом узнаю Азербайджан, который посещал 44 года назад", - сказал он.

Тхонглун Сисулит также подчеркнул, что, несмотря на произошедшие изменения, народ Азербайджана сохранил присущие его культуре и традициям дружелюбие, теплоту и гостеприимство.

"Эти качества остаются такими же, какими я запомнил их во время своего предыдущего визита. Это произвело на меня глубокое впечатление", - добавил президент Лаоса.