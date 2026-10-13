Президент Лаоса выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение двусторонних отношений
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- 13 октября, 2026
- 11:40
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение азербайджано-лаосских двусторонних отношений на хорошем уровне.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Сегодня я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Превосходительству Ильхаму Алиеву, сыну президента Гейдара Алиева. Он заложил основу добрых отношений между нашими странами. Продолжение этих традиций нынешним президентом Азербайджана свидетельствует об укреплении наших связей", - сказал президент Лаоса.
Laos Prezidenti: Ölkəmizlə yaxşı münasibətləri davam etdirdiyinə görə İlham Əliyevə minnətdaram
Lao President thanks Ilham Aliyev for contribution to bilateral relations
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