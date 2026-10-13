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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Лаоса выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение двусторонних отношений

    Другие
    • 13 октября, 2026
    • 11:40
    Президент Лаоса выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение двусторонних отношений

    Президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение азербайджано-лаосских двусторонних отношений на хорошем уровне.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Сегодня я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Превосходительству Ильхаму Алиеву, сыну президента Гейдара Алиева. Он заложил основу добрых отношений между нашими странами. Продолжение этих традиций нынешним президентом Азербайджана свидетельствует об укреплении наших связей", - сказал президент Лаоса.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Laos Prezidenti: Ölkəmizlə yaxşı münasibətləri davam etdirdiyinə görə İlham Əliyevə minnətdaram
    Lao President thanks Ilham Aliyev for contribution to bilateral relations
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