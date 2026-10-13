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    Laos Prezidenti: Ölkəmizlə yaxşı münasibətləri davam etdirdiyinə görə İlham Əliyevə minnətdaram

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:39
    Laos Prezidenti: Ölkəmizlə yaxşı münasibətləri davam etdirdiyinə görə İlham Əliyevə minnətdaram

    Laos Prezidenti İlham Əliyevə Azərbaycan və ölkəsi arasında yaxşı münasibətləri davam etdirdiyinə görə minnətdarlıq edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Prezident Thonqlun Sisulit Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    "Bu gün mən Prezident Heydər Əliyevin oğlu Zati-aliləri İlham Əliyevə səmimi minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Heydər Əliyev ölkələrimiz arasında xoş münasibətlərin əsasını qoyub. Bu ənənələrin Azərbaycanın hazırkı Prezidenti tərəfindən davam etdirilməsi əlaqələrimizin möhkəmlənməsindən xəbər verir", - Laos Prezidenti bildirib.

    İlham Əliyev Thonqlun Sisulit Azərbaycan-Laos münasibətləri
    Президент Лаоса выразил признательность Ильхаму Алиеву за его вклад в сохранение двусторонних отношений
    Lao President thanks Ilham Aliyev for contribution to bilateral relations
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