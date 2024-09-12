Круизы из России по Каспию будут включать и порты Азербайджана

По заказу лидера круизной индустрии и туроператора России - ООО "Водоход" планируется строительство трех круизных лайнеров нового поколения проекта "Карелия" 00840, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

По заказу лидера круизной индустрии и туроператора России - ООО "Водоход" планируется строительство трех круизных лайнеров нового поколения проекта "Карелия" 00840, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом говорилось на встрече в Государственном морском и портовом агентстве с участием делегации ООО "Водоход".

В рамках встречи, в которой также принимали участие представители Бакинского международного морского торгового порта, обсуждались планы по привлечению этих судов к круизам с заходами в порты Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку, Энзели, а также вопросы упрощения процедур захода и выхода судов в порты, принадлежащие Азербайджану.

На встрече была отмечена роль визитов высокого уровня, встреч и мероприятий между двумя странами в развитии взаимоотношений. Было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между странами положительно влияет не только на торгово-экономические связи, но и на расширение партнерства в сфере морского транспорта.