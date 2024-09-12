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Круизы из России по Каспию будут включать и порты Азербайджана

Круизы из России по Каспию будут включать и порты Азербайджана По заказу лидера круизной индустрии и туроператора России - ООО "Водоход" планируется строительство трех круизных лайнеров нового поколения проекта "Карелия" 00840, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах.
Туризм
12 сентября 2024 г. 16:43
Круизы из России по Каспию будут включать и порты Азербайджана

По заказу лидера круизной индустрии и туроператора России - ООО "Водоход" планируется строительство трех круизных лайнеров нового поколения проекта "Карелия" 00840, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом говорилось на встрече в Государственном морском и портовом агентстве с участием делегации ООО "Водоход".

В рамках встречи, в которой также принимали участие представители Бакинского международного морского торгового порта, обсуждались планы по привлечению этих судов к круизам с заходами в порты Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку, Энзели, а также вопросы упрощения процедур захода и выхода судов в порты, принадлежащие Азербайджану.

На встрече была отмечена роль визитов высокого уровня, встреч и мероприятий между двумя странами в развитии взаимоотношений. Было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между странами положительно влияет не только на торгово-экономические связи, но и на расширение партнерства в сфере морского транспорта.

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Версия на английском языке Russian cruise ship to organize voyages to Baku ports
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın kruiz gəmisi Bakı limanlarından səfərlər təşkil etməyi planlaşdırır

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