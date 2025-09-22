Симонида Кордич: Азербайджан - один из крупнейших инвесторов в туристический сектор Монтенегро

Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов в туристическую сферу Монтенегро.

Об этом сказала Report министр туризма Монтенегро Симонида Кордич.

По ее словам, отношения между Азербайджаном и Монтенегро находятся на очень хорошем уровне как в политической, так и в деловой сферах. "Одна из крупнейших инвестиций в туризм Монтенегро - это именно вложения Азербайджана. Общая стоимость этих инвестиций на сегодняшний день достигает $1 млрд. Мы верим, что сотрудничество будет расширяться, и приглашаем еще больше азербайджанских инвесторов присоединиться к новым эффективным проектам в Монтенегро", - сказала она.

Кордич отметила, что в настоящее время в туристический сектор Монтенегро инвестируют более 120 стран, и в этой области достигнуты очень хорошие результаты.

Министр особо подчеркнула рост числа азербайджанских туристов: "За январь-август этого года число азербайджанских туристов, посетивших Монтенегро, увеличилось на 77% по сравнению с прошлым годом. Наша цель - предоставить посетителям высококачественный сервис и такой опыт, чтобы они захотели приехать в Монтенегро снова. Приглашаю всех азербайджанцев посетить нашу страну".

Кордич добавила, что между двумя странами уже существует официальное соглашение в сфере туризма, в рамках которого успешно осуществляются взаимные инвестиции и туристический обмен.

Говоря о проектах Азербайджана в Монтенегро, министр выделила курортный комплекс "Порто Нови": "Это крупнейшая азербайджанская инвестиция в нашей стране. В составе комплекса функционирует единственный в Европе отель One&Only. Этот курорт является примером туристической стратегии Монтенегро".

В заключение министр добавила, что азербайджанские инвестиции являются одним из лучших показателей качества и высокого уровня обслуживания в туристической сфере Монтенегро.