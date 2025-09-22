İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Simonida Kordiç: "Azərbaycan Monteneqronun turizm sahəsində ən iri investorlarındandır"

    Turizm
    • 22 sentyabr, 2025
    • 13:35
    Simonida Kordiç: Azərbaycan Monteneqronun turizm sahəsində ən iri investorlarındandır
    Simonida Kordiç

    Azərbaycan Monteneqronun turizm sahəsində ən iri investorlarındandır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Monteneqronun turizm naziri Simonida Kordiç deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanla Monteneqro arasında həm siyasi, həm də biznes əlaqələri çox yaxşı səviyyədədir: "Monteneqro turizmində ən böyük sərmayələrdən biri məhz Azərbaycanın yatırımıdır. Bu investisiyanın ümumi dəyəri indiyədək 1 milyard ABŞ dollarına çatır. Biz əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə inanırıq və daha çox azərbaycanlı investoru Monteneqroda yeni səmərəli layihələrə qoşulmağa dəvət edirik".

    Onun sözlərinə görə, hazırda Monteneqronun turizm sektoruna 120-dən çox ölkədən sərmayə yatırılır və bu sahədə çox yaxşı nəticələr əldə olunub.

    Nazir xüsusilə Azərbaycan turistlərinin artımını vurğulayıb: "Bu ilin yanvar-avqust aylarında Monteneqroya gələn azərbaycanlı turistlərin sayı ötən illə müqayisədə 77 % artıb. Bizim məqsədimiz ziyarətçilərə yüksək keyfiyyətli xidmət və elə bir təcrübə təqdim etməkdir ki, onlar Monteneqroya yenidən gəlmək istəsinlər. Bütün azərbaycanlıları ölkəmizə səfərə dəvət edirəm".

    S.Kordiç qeyd edib ki, iki ölkə arasında turizm sahəsində artıq rəsmi saziş mövcuddur və bu çərçivədə qarşılıqlı investisiya və turist mübadiləsi uğurla həyata keçirilir.

    Azərbaycanın Monteneqrodakı layihələrinə toxunan nazir xüsusi olaraq "Porto Novi" kurort kompleksini vurğulayıb: "Bu, ölkəmizdə ən iri Azərbaycan investisiyasıdır. Kompleks daxilində Avropada yeganə olan ‘One&Only" oteli fəaliyyət göstərir. Bu kurort həm yüksək səviyyəli xidmətləri, həm də təqdim etdiyi unikal istirahət təcrübəsi ilə Monteneqronun turizm strategiyasının nümunəsidir".

    Nazir sonda bildirib ki, Azərbaycan investisiyası Monteneqronun turizm sahəsində keyfiyyət və yüksək xidmət hədəflərinin ən yaxşı göstəricilərindəndir.

    Simonida Kordiç AIIF 2025 monteneqro
    Симонида Кордич: Азербайджан - один из крупнейших инвесторов в туристический сектор Монтенегро

    Son xəbərlər

    14:18

    Ötən həftə 1130,6 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:12

    Bakı sakini Qaxda qoz ağacından yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    14:12
    Foto

    Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib

    ASK
    14:11
    Foto

    Növbəti köç Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:58

    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib

    Hadisə
    13:56

    Lu Mey: "Orta Dəhlizlə Çin-Avropa ekspress marşrutunun işə salınması daşımalarda artıma təkan verib"

    İnfrastruktur
    13:56

    Baş həkim: Qarabağ Universitetinin klinikası həm təhsil, həm də tibbi xidmət müəssisəsi olacaq

    Elm və təhsil
    13:54

    Orxan Zeynalov: "TRIPP regionda enerji əlaqələrinin xarakterini dəyişəcək"

    Energetika
    13:52

    AFFA İntizam Komitəsi MOİK klubunun futbolçusunu cəzalandırıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti