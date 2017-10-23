Шарм-эш-Шейх делает ставку на туристов из Азербайджана

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Курортный город Шарм-эш-Шейх намерен развивать новые направления для привлечения туристов, в числе которых внимание уделяется и Азербайджану. Как сообщает Report, об этом пишет издание Akhbar el-Yom.

Поиск новых направлений продиктовано отсутствием российских рейсов в этот курортный город, которые составляли значительную часть турпотока.

По словам специалистов туриндустрии арабской республики, "в рамках усилий по восполнению потерь в сфере туризма в Египте, вызванного отсутствием российских рейсов на долю которых приходилось почти 60% общего объема туризма в Шарм-эш-Шейхе, ставка делается на открытие новых турнаправлений, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Украина, Италия, Германия и другие страны".

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейха уже принял в воскресенье первый прямой рейс из Узбекистана. Как передает издание самолет доставил в Египет 188 туристов и группу представителей туристических агентств, которые намерены развивать египетское направление для своей страны.