Шамахы выбрана туристической столицей тюркских государств

Азербайджанский город Шамахы выбран туристической столицей тюркских государств в 2023 году.

Азербайджанский город Шамахы выбран туристической столицей тюркских государств в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генсека Организации тюркских государств Мирвахид Азимов.

По словам M.Азимова, в связи с этим будет проведен ряд мероприятий: "На заседании рабочей группы и министров достигнута договоренность о совместной деятельности туроператоров и туркомпаний. Также принята совместная дорожная карта по развитию туризма. В прошлом году с этой инициативой выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Считаю, что дорожная карта расширит сотрудничество в сфере туризма. Мы также решили начать тесное сотрудничество в сфере зимнего и гольф туризма. Это новое направление в рамках нашей организации. Мы решили продолжить сотрудничество в этой сфере и создать для этого экспертную рабочую группу. Также по предложению азербайджанской стороны мы выберем лучшее село тюркских стран".