Шахин Меликов: Развитие регионального туризма требует улучшения качества обслуживания

Для развития туризма в регионах Азербайджана необходимо повысить качество обслуживания.

Об этом корреспонденту Report в Шеки заявил глава Шекинского регионального Управления туризма Государственного агентства по туризму Шахин Меликов.

По его словам, поток туристов в регионы растет: "Чтобы обеспечить качественное обслуживание, прежде всего нужно активно привлекать туристические предприятия к обучению. Кроме того, организуются встречи между государственными структурами и представителями туристической сферы. Это формат сетевого взаимодействия. Необходимо повысить осведомленность специалистов, работающих в этой сфере".

Он отметил, что особое внимание уделяется развитию концепции туристических деревень в регионе: "В Шеки и Гахе реализуется проект туристической деревни. Если будут выделены финансовые средства, планируется продолжить проект в туристических деревнях Илису и Сарыбаш. Сейчас в этих населенных пунктах совместно с Государственным агентством занятости предоставляется поддержка по агротуризму".

Меликов подчеркнул, что в рамках совместного проекта четыре семьи в Сарыбаше и восемь семей в Илису получили необходимое оснащение для приема гостей: "Гостевые дома общинного типа являются отличительной особенностью нашего региона. Туристам, приезжающим в Сарыбаш или Илису, менее интересны классические отели. Их привлекает природа, древние традиции, блюда, приготовленные в дровяных печах. Поэтому мы оказываем предметную поддержку объектам общинного туризма, привлекаем их к обучению, проводим встречи. Сейчас такие объекты вызывают больший интерес у туристов. Например, для гостя из Баку привлекательнее отдых на природе вместе с общиной".