Шахаб Шаян: Азербайджан при проведении COP29 может использовать опыт Дубая для развития туризма

15:16

Азербайджан при проведении COP29 может перенять опыт Дубая и использовать его для укрепления устойчивого туризма в стране.

Об этом в интервью Report сказал региональный директор по международным операциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Департамента экономики и туризма Дубая Шахаб Шаян.

По его словам, Дубай активно реализует проекты по обеспечению экологической устойчивости в туризме: "Например, подготовка к COP28 включала значительные усилия по развитию инфраструктуры, а также внедрению экологически ответственных практик в гостиничном и туристическом секторе. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в процессе подготовки к COP29".

Отметим, что с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае прошла 28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.