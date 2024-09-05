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Шахаб Шаян: Азербайджан при проведении COP29 может использовать опыт Дубая для развития туризма

Шахаб Шаян: Азербайджан при проведении COP29 может использовать опыт Дубая для развития туризма 15:16
Туризм
5 сентября 2024 г. 15:41
Шахаб Шаян: Азербайджан при проведении COP29 может использовать опыт Дубая для развития туризма

Азербайджан при проведении COP29 может перенять опыт Дубая и использовать его для укрепления устойчивого туризма в стране.

Об этом в интервью Report сказал региональный директор по международным операциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Департамента экономики и туризма Дубая Шахаб Шаян.

По его словам, Дубай активно реализует проекты по обеспечению экологической устойчивости в туризме: "Например, подготовка к COP28 включала значительные усилия по развитию инфраструктуры, а также внедрению экологически ответственных практик в гостиничном и туристическом секторе. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в процессе подготовки к COP29".

Отметим, что с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае прошла 28-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Şahab Şayan: "Azərbaycan COP29 təcrübəsini davamlı turizmi gücləndirmək üçün istifadə edə bilər"

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