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Саудовские бизнесмены могут инвестировать в сферу туризма в Губе

Саудовские бизнесмены могут инвестировать в сферу туризма в Губе По его словам, поскольку Губа является туристическим районом, инвестиции, в частности, будут вложены в эту сферу
Туризм
12 февраля 2021 г. 15:59
Саудовские бизнесмены могут инвестировать в сферу туризма в Губе

"Губа - один из исторических, очень древних городов Азербайджана. Экономический потенциал этого района огромен. Поэтому, затрагивая наши планы на будущее, могу сказать о возможности инвестирования".

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Хамед бин Абдалла бин Сауд бин Худейри.

По его словам, поскольку Губа является туристическим районом, инвестиции, в частности, будут вложены в эту сферу: "В целом связи с Азербайджаном будут еще более усилены не только в экономической сфере, но и во всех сферах".

Напомним, что сегодня посол посетил Губу. Он посетил мемориальный комплекс "Губинский геноцид", производственное предприятие EkoAqrar, цех ковроткачества "древняя Губа" и Джума-мечеть.

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Версия на английском языке ФотоSaudi businessmen eye investing in Guba tourisim
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının iş adamları Qubada turizmə investisiya qoya bilər

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