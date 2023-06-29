Рустам Наджафов: В этом году Шахдагский туристический комплекс посетили свыше 60 тыс. туристов

В прошлом году Шахдагский туристический комплекс посетили более 109 тысяч человек.

В прошлом году Шахдагский туристический комплекс посетили свыше 109 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель правления ЗАО "Шахдагский туристический комплекс" при Государственном агентстве по туризму Рустам Наджафов.

Он отметил, что за этот период в отелях на территории комплекса было размещено более 60 тысяч человек.

"За прошедший период текущего года комплекс посетили 60 тысяч туристов. В отелях были размещены более 26 тысяч человек", - сказал Р.Наджафов.

По его словам, 8-9 июля на территории туристического комплекса будут организованы соревнования по бегу для детей и любителей: "Это международный фестиваль бега. Мы ждем активного участия иностранных туристов".

Напомним, что Шахдагский туристический комплекс был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 546,776 млн манатов. Построенный рядом с Шахдагским национальным парком комплекс является первым и крупнейшим горнолыжным курортом в Азербайджане.