Российская "Азимут" возобновила полеты из Астрахани в Баку

Российская авиакомпания "Азимут" возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Баку.

Российская авиакомпания "Азимут" возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы астраханского аэропорта.

"Авиакомпания "Азимут" с начала апреля 2024 года возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Азербайджан. Рейсы в Баку будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Согласно расписанию, время вылета из Баку - 07:00 с прибытием в аэропорт Астрахани в 08:30. В обратном направлении самолет будет вылетать из Астрахани в 09:35 с прибытием в аэропорт Баку в 11:05. Время для каждого аэропорта указано местное.

Время в пути в одном направлении составляет 1 час 30 минут.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании "Азимут".

Летная программа по направлению Астрахань -Баку сформирована авиаперевозчиком на весь весенне-летний период, то есть до конца октября.

Таким образом, в настоящее время авиаперевозками из Астрахани в Баку занимаются две компании - "Азимут" и "Азербайджанские авиалинии".

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.