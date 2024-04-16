Российская авиакомпания начала прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

Российская авиакомпания IrAero открыла прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода в Баку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.
Полеты в столицу Азербайджана по всему весенне-летнему расписанию планируется осуществлять один раз в неделю, в четверг, на самолете Sukhoi Superjet 100.
Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку состоятся в 01:00 по российскому времени. Самолет прибудет в Азербайджан в 05:00.
Обратный рейс из Международного аэропорта Гейдар Алиев будет осуществляться один раз в неделю, по средам в 21:00, прибытие в международный аэропорт Нижнего Новгорода планируется в 23:00.
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании iraero.ru/ и в авиакассах.