О нас

Российская авиакомпания начала прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

Российская авиакомпания начала прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Баку Российская авиакомпания IrAero открыла прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода в Баку.
Туризм
16 апреля 2024 г. 12:35
Российская авиакомпания начала прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

Российская авиакомпания IrAero открыла прямые регулярные рейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

Полеты в столицу Азербайджана по всему весенне-летнему расписанию планируется осуществлять один раз в неделю, в четверг, на самолете Sukhoi Superjet 100.

Вылеты из Нижнего Новгорода в Баку состоятся в 01:00 по российскому времени. Самолет прибудет в Азербайджан в 05:00.

Обратный рейс из Международного аэропорта Гейдар Алиев будет осуществляться один раз в неделю, по средам в 21:00, прибытие в международный аэропорт Нижнего Новгорода планируется в 23:00.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании iraero.ru/ и в авиакассах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian airline launches direct flights from Nizhny Novgorod to Baku
Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkəti Nijni Novqoroddan Bakıya birbaşa reyslərə başlayıb

Самое читаемое

Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
Иран запустил третью волну БПЛА по Израилю
14 апреля 2024 г. 01:29
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024 г. 00:42
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
СМИ: Десятки иранских беспилотников пересекают территорию Ирака в направлении Израиля
14 апреля 2024 г. 00:20
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
Иран объявил о закрытии воздушного пространства над Тегераном
14 апреля 2024 г. 00:18
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
13 апреля 2024 г. 23:54
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
Жителя Баку задержали по подозрению в педофилии
15 апреля 2024 г. 11:54
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля
13 апреля 2024 г. 23:36
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть погибший и раненые
13 апреля 2024 г. 23:23
В Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
ФотоВ Тбилиси перед штаб-квартирой правящей партии проходит акция протеста
13 апреля 2024 г. 16:03
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
В Азербайджане из незаконного оборота изъяли 49 кг наркотиков
15 апреля 2024 г. 10:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi