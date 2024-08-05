Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло почти на 21%

В январе-июле этого года из Азербайджана совершено 14 915 авиарейсов в 36 стран, что на 4 страны (12,5 %) и на 2 546 авиарейсов (20,6 %) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В январе-июле этого года из Азербайджана совершено 14 915 авиарейсов в 36 стран, что на 4 страны (12,5 %) и на 2 546 авиарейсов (20,6 %) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму.

За отчетный период из Азербайджана в Россию совершено 4 342 рейса, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле число авиарейсов из Азербайджана за границу увеличилось на 12,6% и составило 2 645. В прошлом месяце в Россию организовано 718 рейсов, что на 10,1% больше, чем в июле прошлого года.

За 7 месяцев кроме России наибольшее число рейсов было организовано из Азербайджана в Турцию, куда было совершено 3 322 рейса, что на 7,2% больше, чем в прошлом году.

В тройку лидеров вошли ОАЭ с 1752 рейсами (+33,1%), далее следуют Грузия - 1163 (больше на 35%), Саудовская Аравия - 508 (меньше на 4,9%), Казахстан - 460 (больше на 5%), Индия - 373 (больше в 7,4 раза), Катар -345 (больше на 63,5%), Кувейт - 248 (24,6% больше) и Узбекистан - 246 (меньше на 56%).