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При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food

При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food Меню азербайджанской национальной кухни "Ковчег вкуса" (Arк of Taste) представлено общественности.
Туризм
21 августа 2021 г. 12:09
При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food

Меню азербайджанской национальной кухни "Ковчег вкуса" (Arк of Taste) представлено общественности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, меню было разработано в рамках финансируемого Евросоюзом проекта COVCHEG ("Улучшение цепочки создания стоимости в сельских сообществах региона Большого Кавказа в Азербайджане").

Меню было разработано с использованием местных ингредиентов, таких как виноград, рис, орехи и другой продукции, являющихся частью "Ковчега вкуса", включенного в международный каталог Slow Food.

Кроме того, эта продукция производится местными фермерами и производителями продуктов питания, которых собрал вместе "Slow Food Presidia". Этих производителей поощряют к продолжению качественного производства, восстановлению традиционных методов обработки, сохранению местных пород, местных видов растений, а также уникальных регионов и экосистем.

"Признание меню "Ковчег вкуса" - это еще один этап в повышении осведомленности о местной азербайджанской продукции и развитии более устойчивых практик в стране", - сказал исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

При финансовой поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Slow Food реализует проект "COVCHEG", чтобы поддержать мелких фермеров и производителей в горных регионах Большого Кавказа. Партнерство ЕС и Азербайджана, тесное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, способствует сохранению местной самобытности, гастрономии, биоразнообразия и культурного наследия региона.

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Версия на английском языке Azerbaijani national menu included into Slow Food catalogue within EU-funded project
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin dəstəyi ilə Azərbaycanın milli menyusu “Slow Food” kataloquna daxil olub

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