При поддержке ЕС меню азербайджанской кухни вошло в каталог Slow Food

Меню азербайджанской национальной кухни "Ковчег вкуса" (Arк of Taste) представлено общественности.

Меню азербайджанской национальной кухни "Ковчег вкуса" (Arк of Taste) представлено общественности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, меню было разработано в рамках финансируемого Евросоюзом проекта COVCHEG ("Улучшение цепочки создания стоимости в сельских сообществах региона Большого Кавказа в Азербайджане").

Меню было разработано с использованием местных ингредиентов, таких как виноград, рис, орехи и другой продукции, являющихся частью "Ковчега вкуса", включенного в международный каталог Slow Food.

Кроме того, эта продукция производится местными фермерами и производителями продуктов питания, которых собрал вместе "Slow Food Presidia". Этих производителей поощряют к продолжению качественного производства, восстановлению традиционных методов обработки, сохранению местных пород, местных видов растений, а также уникальных регионов и экосистем.

"Признание меню "Ковчег вкуса" - это еще один этап в повышении осведомленности о местной азербайджанской продукции и развитии более устойчивых практик в стране", - сказал исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

При финансовой поддержке Европейского Союза и в партнерстве с Бюро по туризму Азербайджана, Slow Food реализует проект "COVCHEG", чтобы поддержать мелких фермеров и производителей в горных регионах Большого Кавказа. Партнерство ЕС и Азербайджана, тесное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, способствует сохранению местной самобытности, гастрономии, биоразнообразия и культурного наследия региона.