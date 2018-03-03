Представитель министерства: В Азербайджане выполняются работы по созданию "халяльного туризма"

Баку.3 марта. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма выполняет работы по созданию в Азербайджане "халяльного туризма".

Как сообщает Report, об заявил заведующий отделом туризма министерства культуры и туризма Айдын Исмиев.

По его словам, создание стандартов "халяльного туризма" важно, поскольку постепенно растет количество туристов, приезжающих в Азербайджан из мусульманских стран.

А. Исмиев добавил, что в связи с потоком туристов в стану приоритетом остается строительство новых отелей: “Планируется в основном строительство двух- и трехзвездочных отелей. В целом, ежегодно строится 30-35 отелей. До чемпионата Европы 2020 года в Азербайджане в стране будет построено большое количество отелей".

По его словам, параллельно в Азербайджане открываются и новые хостелы: “Сейчас в министерстве готовятся стандарты для хостелов. Цены должен определить рынок".