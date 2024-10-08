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Представитель Бразилии: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере халяльного туризма

Представитель Бразилии: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере халяльного туризма Азербайджан имеет значительный потенциал в сфере халяльного туризма, и усилия, направленные на развитие этой области, помогут стране занять ключевые позиции в туристическом секторе.
Туризм
8 октября 2024 г. 13:41
Представитель Бразилии: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере халяльного туризма

Азербайджан имеет значительный потенциал в сфере халяльного туризма, и усилия, направленные на развитие этой области, помогут стране занять ключевые позиции в туристическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила директор по институциональным связям Арабо-бразильской торговой палаты Фернанда Балтазар на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма в Баку.

"Палата высоко оценивает шаги, предпринятые Азербайджаном в этой области, мы видим широкие возможности для более тесного сотрудничества в будущем", — отметила она.

По словам Балтазар, халяльный бизнес не ограничивается лишь пищевой промышленностью, он охватывает также косметику, фармацевтику, одежду, туризм и многие другие сферы.

"Бразильские компании обладают значительным опытом в этих областях, и мы предлагаем инновационные продукты и услуги, соответствующие халяльным стандартам. Более тесное сотрудничество с исламскими странами в этом направлении и расширение возможностей выхода на новые рынки являются одними из наших основных приоритетов", — добавила Балтазар.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya rəsmisi: "Azərbaycan halal turizm sahəsində böyük potensiala malikdir"

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