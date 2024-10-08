Представитель Бразилии: Азербайджан обладает большим потенциалом в сфере халяльного туризма

Азербайджан имеет значительный потенциал в сфере халяльного туризма, и усилия, направленные на развитие этой области, помогут стране занять ключевые позиции в туристическом секторе.

Азербайджан имеет значительный потенциал в сфере халяльного туризма, и усилия, направленные на развитие этой области, помогут стране занять ключевые позиции в туристическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила директор по институциональным связям Арабо-бразильской торговой палаты Фернанда Балтазар на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма в Баку.

"Палата высоко оценивает шаги, предпринятые Азербайджаном в этой области, мы видим широкие возможности для более тесного сотрудничества в будущем", — отметила она.

По словам Балтазар, халяльный бизнес не ограничивается лишь пищевой промышленностью, он охватывает также косметику, фармацевтику, одежду, туризм и многие другие сферы.

"Бразильские компании обладают значительным опытом в этих областях, и мы предлагаем инновационные продукты и услуги, соответствующие халяльным стандартам. Более тесное сотрудничество с исламскими странами в этом направлении и расширение возможностей выхода на новые рынки являются одними из наших основных приоритетов", — добавила Балтазар.