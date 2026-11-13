Ильхам Алиев в Дублине встретился с Президентом Румынии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Румынии Никушор Дан обсудили перспективы расширения стратегического партнерства, в том числе сотрудничества в энергетической и транспортной сферах.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, встреча глав государств состоялась 12 ноября.

В ходе беседы Никушор Дан выразил удовлетворение встречей с Ильхамом Алиевым, подчеркнул дружественный характер отношений между двумя странами и пригласил азербайджанского лидера посетить Румынию.

В свою очередь Президент Ильхам Алиев отметил, что двусторонние отношения развиваются на основе стратегического партнерства, и указал на значительные возможности для их дальнейшего расширения.

Главы государств обменялись мнениями об углублении стратегического партнерства, реализации ключевых проектов в области энергетики и транспортной связности, а также продвижении совместной политической и экономической повестки.

На встрече была подчеркнута роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Румынии. Стороны отметили перспективы расширения энергетического сотрудничества и значительный потенциал совместных проектов, связывающих Каспийское и Черное моря.

Кроме того, обсуждались вопросы развития транспортных связей, сотрудничества между городами, взаимодействия в области науки и образования, а также перспективы партнерства в сфере оборонной промышленности.

Стороны также подчеркнули значимость состоявшихся в последнее время взаимных визитов на различных уровнях.

Президент Румынии отметил особую роль парка имени Гейдара Алиева в Бухаресте в укреплении культурных и гуманитарных связей между двумя странами. По его словам, в настоящее время в парке успешно проводятся ремонтные работы.