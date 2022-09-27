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Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?

Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели? Среди российских граждан, которые после объявления частичной мобилизации в России устремились в зарубежные страны, есть и те, кто выбрал Азербайджан. Поскольку сухопутные границы нашей страны все еще закрыты, из России в Азербайджан они прибывают в основн
Туризм
27 сентября 2022 г. 16:03
Повлиял ли поток российских граждан в Баку на цены на отели?

Среди российских граждан, которые после объявления частичной мобилизации в России устремились в зарубежные страны, есть и те, кто выбрал Азербайджан. Поскольку сухопутные границы нашей страны все еще закрыты, из России в Азербайджан они прибывают в основном воздушным транспортом. В столице Баку часто можно встретить граждан России. Где предпочитают останавливаться эти люди? По информации, многие отели, расположенные в столице Баку, бронируются гражданами России.

Смогут ли отели справиться с этим потоком?

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди подтвердил этот факт: "С объявлением частичной мобилизации в России и в целом в связи с конфликтом наблюдается отток граждан из этой страны за рубеж. В основном российские граждане выбирают страны с безвизовым режимом. Причины разнообразны - кто-то уклоняется от призыва, считает себя пацифистом, кто-то переводит бизнес в другую страну в связи с социально-экономической ситуацией, другие хотят покинуть страну, так как потеряли веру в будущее и т.д.

Приток граждан России и наших соотечественников, проживающих в этой стране, наблюдается и в Азербайджан. Несмотря на рост цен на авиабилеты, стоимость проживания в отелях пока не изменилась, однако несколько подорожали квартиры на рынке аренды жилья".

Дюбенди также высказал мнение о влиянии происходящего на туристический сектор: "Я думаю, что этот фактор не окажет положительного влияния на туризм. Однако в стране расширится российская диаспора, россияне узнают нашу страну еще ближе. Приезжающие отчасти будут пользоваться туристическими услугами на территории страны”.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya vətəndaşlarının Bakıya axını hotel qiymətlərinə təsir edibmi?

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