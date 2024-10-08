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Поток туристов в Азербайджан увеличился на 30%

Поток туристов в Азербайджан увеличился на 30% В январе-сентябре этого года Азербайджан посетил 1 млн 963 тыс. 361 иностранный гражданин, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Туризм
8 октября 2024 г. 18:32
Поток туристов в Азербайджан увеличился на 30%

В январе-сентябре этого года Азербайджан посетил 1 млн 963 тыс. 361 иностранный гражданин, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

В сентябре Азербайджан посетили 235 329 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 22% больше, чем год назад.

В прошлом месяце наибольший поток туристов был зафиксирован из России - 62 591 человек. Второе место заняла Турция с 38 661 путешественниками, а замыкает тройку лидеров Индия - 19 957 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 30 % artıb

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