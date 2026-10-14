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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 16:00
    Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании

    Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    "Уже в Британии вместе с командой. Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Будет также важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом. Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят. Спасибо Королю, премьер-министру и всей Британии за поддержку!", - отметил он.

    Чарльз III Владимир Зеленский Энди Бернем Украина Великобритания
    Zelenski Britaniyada səfərdədir
    Zelenskyy arrives in UK for talks with King Charles III, Andy Burnham
    44 - Tezliklə
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