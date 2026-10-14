Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании
- 14 октября, 2026
- 16:00
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Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании.
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.
"Уже в Британии вместе с командой. Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Будет также важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом. Будем говорить о широком спектре вопросов безопасности. Готовим решения, которые нас усилят. Спасибо Королю, премьер-министру и всей Британии за поддержку!", - отметил он.
Already in the UK together with my team. Today, I will have an audience with His Majesty King Charles III. There will also be an important meeting with Prime Minister Andy Burnham. We will discuss a wide range of security issues. We are preparing decisions that will strengthen us. I thank the King, the Prime Minister, and all of Britain for their support!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 14, 2026