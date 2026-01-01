Поток туристов из Европы в Азербайджан вырос на 3,5%

Азербайджан на январь-ноябрь 2025 года посетили 207 780 туристов из европейских стран.

Как сообщает Report, это на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В том числе, за отчетный период в Азербайджан прибыли 104 301 турист из стран Восточной Европы, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Среди стран Восточной Европы больше всего туристов прибыло из Украины - 34 420 человек, что на 3,8 % больше в годовом сравнении.

За 11 месяцев из стран Западной Европы в Азербайджан прибыли 103 479 туристов, что на 2,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди стран Западной Европы больше всего туристов прибыло из Великобритании - 25 033 человека (+3,2 %).