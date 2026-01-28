В 2025 году на Зыхском заводе ASCO отремонтировано 26 судов

В 2025 году на судоремонтно-судостроительном заводе "Зых" компании ASCO выполнены ремонтные работы на 26 судах различных типов.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, из них 8 судов прошли капитальный ремонт, 16 - доковый ремонт, еще 2 судна - текущий ремонт. В общей сложности 20 судов принадлежат ASCO, остальные - различным сторонним организациям.

"Ремонтные работы были выполнены с участием высококвалифицированных специалистов ASCO в соответствии с требованиями международных конвенций", - говорится в сообщении.

По данным ASCO, судоремонтно-судостроительный завод "Зых" оказывает широкий спектр профессиональных услуг в сфере судоремонта и морского инжиниринга. Кроме того, с 2017 года завод, пройдя соответствующую сертификацию, осуществляет строительство судов малой тоннажности.