    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В 2025 году на Зыхском заводе ASCO отремонтировано 26 судов

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 11:56
    В 2025 году на Зыхском заводе ASCO отремонтировано 26 судов

    В 2025 году на судоремонтно-судостроительном заводе "Зых" компании ASCO выполнены ремонтные работы на 26 судах различных типов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, из них 8 судов прошли капитальный ремонт, 16 - доковый ремонт, еще 2 судна - текущий ремонт. В общей сложности 20 судов принадлежат ASCO, остальные - различным сторонним организациям.

    "Ремонтные работы были выполнены с участием высококвалифицированных специалистов ASCO в соответствии с требованиями международных конвенций", - говорится в сообщении.

    По данным ASCO, судоремонтно-судостроительный завод "Зых" оказывает широкий спектр профессиональных услуг в сфере судоремонта и морского инжиниринга. Кроме того, с 2017 года завод, пройдя соответствующую сертификацию, осуществляет строительство судов малой тоннажности.

