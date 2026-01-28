ASCO: Ötən il "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda 26 gəmi təmir olunub
İnfrastruktur
- 28 yanvar, 2026
- 11:50
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda (ZGTTZ) ötən il 26 müxtəlif tipli gəminin təmiri həyata keçirilib.
"Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, gəmilərdən 8-i əsaslı, 16-sı tərsanə, 2-si cari təmir edilib. Bunlardan 20-si ASCO-ya, digərləri isə müxtəlif kənar təşkilatlara aid olub.
Təmir prosesi ASCO-nun yüksəkixtisaslı mütəxəssislərinin iştirakı ilə beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə uyğun icra edilib.
Qeyd edək ki, ZGTTZ geniş həcmdə peşəkar gəmi təmiri və dəniz mühəndislik xidmətləri təqdim edir. Bundan başqa, 2017-ci ildən Zavod müvafiq sertifikatlaşmadan keçməklə kiçik su tutumlu gəmilərin tikintisini də həyata keçirir.
