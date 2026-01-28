Подготовка рабочего проекта по созданию трамвайной сети в Баку завершится в 2026 году

В течение 2026 года планируется подготовить рабочий проект по созданию трамвайной сети в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на круглом столе, посвященном реализации "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы".

По его словам, проект предусматривает переход от концептуального плана к этапу детального проектирования всей трамвайной сети - пяти линий и трех депо. Работы планируется поручить профессиональной проектной компании.

"После подготовки полного детального проекта мы намерены выбрать наиболее подходящее предложение через прозрачный тендер. В мире есть несколько ведущих компаний, которые реализуют подобные проекты - как из Китая, так и из Европы и других стран", - отметил Гумметов.

Он также не исключил, что компания, которая будет выполнять проект, может предложить собственные финансовые решения и экспертизу.

"В настоящее время мы переходим к следующему этапу - подготовке рабочего проекта, которую планируется завершить в течение 2026 года", - добавил замминистра.