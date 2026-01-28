Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД Казахстана: Развитие союзнических отношений с Баку - один из приоритетов внешней политики Астаны

    МИД Казахстана отмечает последовательное развитие сотрудничества Астаны и Баку в духе стратегического партнерства и союзничества.

    Об этом казахстанскому бюро Report заявили в МИД Казахстана.

    "Развитие союзнических отношений с Азербайджаном остается одним из приоритетных направлений внешней политики республики", - подчеркнули в МИДе.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что между двумя странами налажен "интенсивный политический диалог, выстроены устойчивые торгово-экономические связи", а также активно развивается взаимодействие в различных сферах сотрудничества.

    "Казахстан и Азербайджан продуктивно взаимодействуют в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации тюркских государств, СВМДА, ОИС, ШОС, Каспийского саммита и других многосторонних форматов. Активизации двусторонних отношений способствуют визиты на высшем и высоком уровнях, а также регулярные контакты между министерствами и ведомствами двух государств", - подчеркнули в МИДе.

    В частности, 6–7 октября 2025 года состоялся рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан для участия в XII Саммите Организации тюркских государств в городе Габала. Кроме этого, 20–21 октября 2025 года состоялся государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

    Кроме этого, в марте и в июле 2025 года Азербайджан посещал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, в марте состоялся официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Астану.

    Прошедший год также был отмечен укреплением межпарламентских связей. Кроме этого, ключевым элементом двусторонней повестки остается экономическое сотрудничество.

    "Отдельное внимание уделяется взаимодействию в сфере образования - в марте 2025 года в Баку впервые прошли Дни казахстанского высшего образования с участием 23 высших учебных заведений страны", - подчеркнули в ведомстве.

