İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Avropadan Azərbaycana turist axını 4 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    • 01 yanvar, 2026
    • 16:00
    Avropadan Azərbaycana turist axını 4 %-ə yaxın artıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana Avropa ölkələrindən 207 780 turist səfər edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,5 % çoxdur.

    O cümlədən, hesabat dövründə Şərqi Avropa ölkələrindən Azərbaycana 104 301 turist gəlib. Bu da 1 il əvvələ nisbətən 4,2 % çoxdur.

    Şərqi Avropa ölkələri arasında ən çox turist Ukraynadan gəlib - 34 420 nəfər. Bu, illik müqayisədə 3,8 % çoxdur.

    Bundan əlavə, Belarusdan 24 967 nəfər (+2,3 %), Polşadan 10 574 nəfər (+8,3 %), Macarıstandan 4 801 nəfər (+28,2 %), Moldovadan 4 479 nəfər (+0,2 %), Rumıniyadan 3 601 nəfər (+7,6 %), Çexiyadan 3 426 nəfər (+35,1 %), Litvadan 2 776 nəfər (−18,8 %), Bolqarıstandan 2 424 nəfər (-5,6 %) Latviyadan 2 288 nəfər (−12,7 %), Serbiyadan 2 086 nəfər (+5,8 %), Slovakiyadan 1 849 nəfər (−10,3 %), Estoniyadan 1 777 nəfər (+2,7), Xorvatiyadan 1 537 nəfər (+21,6 %), Sloveniyadan 844 nəfər (+32,9 %) Kiprdən 734 nəfər (-5 %), Monteneqrodan 495 nəfər (+34,9 %), Bosniya və Hersoqovinadan 493 nəfər (-2,2 %), Şimali Makedoniyadan 380 nəfər (+39,7 %), Albaniyadan 349 nəfər (−22,1 %) turist gəlib.

    11 ay ərzində Qərbi Avropa ölkələrindən isə Azərbaycana 103 479 nəfər turist gəlib. Bu da əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 2,8 % çoxdur.

    Qərbi Avropa ölkələri arasında ən çox turist 25 033 nəfər olmaqla Böyük Britaniyadan gəlib. Bu, 1 il əvvəllə müqayisədə 3,2 % çoxdur.

    Bundan əlavə, Almaniyadan 22 513 nəfər (+10,3 %), İtaliyadan 14 006 nəfər (+11,4 %), İspaniyadan 7 216 nəfər (+0,1 %), Fransadan 6 826 nəfər (-1,4 %), Niderlanddan 5 866 nəfər (+1,8 %), Avstriyadan 2886 nəfər (+5 %), Belçikadan 2 946 nəfər (+5,6 %), Portuqaliyadan 2 646 nəfər (+1,8 %), İsveçdən 2 396 nəfər (-23,1 %), Yunanıstandan 2 306 nəfər (+ 30,2 %), İsveçrədən 2 291 nəfər (-4,7 %), İrlandiyadan 1 759 nəfər (-6,4 %), Norveçdən 1 506 nəfər (-23,8 %), Danimarkadan 1 346 nəfər (−29 %), Finlandiyadan 910 nəfər (−20,5 %), Lüksemburqdan 475 nəfər (+10,5 %), Maltadan 243 nəfər (-19,8 %), İslandiyadan 293 nəfər (-29,7 %), Andorradan 16 nəfər (-15,7 % ) turist gəlib.

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 364 min nəfər və yaxud 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.

    Azərbaycan Turist axını Avropa Şərqi Avropa Qərbi Avropa

    Son xəbərlər

    16:30

    AZAL-a 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulub

    Maliyyə
    16:26

    "Çelsi" Entso Mareska ilə yolları ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:22

    İsveçrənin yeni Prezidenti Kran-Montanadakı yanğına görə yeni il müraciətini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    16:19

    Hindistanda sudan 13 nəfər ölüb, 160-dan çox insan xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    16:15

    DYP vətəndaşları bayram günlərində qanunsuz sərnişindaşıma xidmətindən yararlanmamağa çağırıb

    Hadisə
    16:00

    Avropadan Azərbaycana turist axını 4 %-ə yaxın artıb

    Turizm
    15:56

    "Çelsi" və Rumıniya millisinin sabiq futbolçusunda ağır xəstəlik aşkarlanıb

    Futbol
    15:46

    Almaniyada Yeni il gecəsində iki nəfər ölüb, 400 nəfər həbs edilib

    Digər ölkələr
    15:32

    Mehriban Əliyeva Yeni ilin ilk günündə İlham Əliyevlə fotosunu paylaşıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti