Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан обсудил перспективы экономического сотрудничества с ЕС

    Бизнес
    • 28 января, 2026
    • 12:12
    Азербайджан обсудил перспективы экономического сотрудничества с ЕС

    Азербайджан и Европейский союз обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

    "Было приятно вновь встретиться с генеральным директором по вопросам расширения и Восточного соседства ЕС Гертом Яном Купманом. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, оценили возможности поддержки со стороны ЕС региональных транспортных инициатив и инициатив связанности Азербайджана", - отметил министр.

    Азербайджан Евросоюз Микаил Джаббаров
    Фото
    Azərbaycan Aİ ilə iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan discusses prospects for economic cooperation with EU

    Последние новости

    12:51

    Замминистра: В Баку планируют расширение метро в направлении пригородов

    Инфраструктура
    12:47
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке Gulfood 2026 в Дубае

    Бизнес
    12:44

    Минтруда: В Азербайджане около 180 тыс. детей из малообеспеченных семей получают соцпомощь

    Социальная защита
    12:40

    Зеленский: В соглашении с США о послевоенном восстановлении нужны доработки

    Другие страны
    12:40

    Золото подорожало на более чем 4% - ОБНОВЛЕНО-2

    Финансы
    12:36

    Парламент Казахстана одобрил присоединение Астаны к механизму реагирования на ЧС в странах ОТГ

    В регионе
    12:36

    Минтруда запустило онлайн-оформление отцовского отпуска через ƏMAS

    Социальная защита
    12:35

    Рахман Гумбатов: Наличная оплата парковки в Баку является нарушением закона

    Инфраструктура
    12:32

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются осадки

    Экология
    Лента новостей