Азербайджан обсудил перспективы экономического сотрудничества с ЕС
Бизнес
- 28 января, 2026
- 12:12
Азербайджан и Европейский союз обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".
"Было приятно вновь встретиться с генеральным директором по вопросам расширения и Восточного соседства ЕС Гертом Яном Купманом. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, оценили возможности поддержки со стороны ЕС региональных транспортных инициатив и инициатив связанности Азербайджана", - отметил министр.
