Азербайджан обсудил перспективы экономического сотрудничества с ЕС

Азербайджан и Европейский союз обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X".

"Было приятно вновь встретиться с генеральным директором по вопросам расширения и Восточного соседства ЕС Гертом Яном Купманом. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, оценили возможности поддержки со стороны ЕС региональных транспортных инициатив и инициатив связанности Азербайджана", - отметил министр.